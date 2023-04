Sébastien Nollevaux sera le nouveau chef éditorial de La Une

Sébastien Nollevaux a été désigné comme étant le nouveau Chef éditorial de La Une ce vendredi 14 avril.

Après des études de communication, celui-ci a occupé depuis 1996 divers postes au sein de la RTBF. Tour à tour journaliste, présentateur ou producteur, il a été un temps le visage du "JT du Soir" et du "13 heures", avant de se tourner vers l’information de proximité avec "Le Bus des régions" (où il a assuré quelques remplacements) et "Au Quotidien".

En 2011, commence ensuite pour lui une nouvelle aventure avec "On n’est pas des pigeons", un magazine quotidien axé sur les techniques de marketing et la prévention des consommateurs vis-à-vis de celles-ci. Une émission qu’il présente pendant 7 ans, dans l’intervalle desquels il rejoint par ailleurs l’équipe d’animateurs du projet solidaire "Viva For Life", visant à récolter de l’argent pour les enfants vivants en dessous du seuil de pauvreté. Il intègre ainsi le cube trois années d’affilée, en 2013, 2014 et 2015.

Ces dernières années, il est en outre le producteur de deux nouveaux magazines d’information, à savoir #Investigation et QR. Plus récemment, il a également mis en place le média RTBF Ukraine -Україна, visant à faciliter l’accès aux informations relatives à l’accueil en Belgique aux réfugiés ukrainiens.

Au travers de ces différentes fonctions, Sébastien Nollevaux a ainsi acquis une grande expérience au sein de la chaîne ainsi qu’une excellente connaissance de ses publics, qui l’ont amené à obtenir le poste de Chef éditorial de La Une.

Il entrera en fonction à partir du 1er juin de cette année et succédera à Sandrine Graulich, qui reprendra pour sa part le poste de gestionnaire d’édition.