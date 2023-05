Sébastien Nollevaux : "J'ai préféré partir de moi-même plutôt que d'avoir une claque dans la figure"

Sébastien Nollevaux devient le nouveau chef éditorial de La Une à partir du 1er juin 2023.

Invité de David Barbet dans le 6/8 sur La Une, l'ancien présentateur d' "On n'est pas des pigeons" raconte pourquoi il a choisi de passer derrière les caméras depuis quelques années : "Je suis rentré à la RTBF en 1996. A un moment, j'avais envie de changer. Je pars du principe que si on nous met devant un micro et une caméra, c'est qu'on peut nous l'enlever. J'ai préféré partir de moi-même plutôt que d'avoir une claque dans la figure. Je préfère être acteur de mon avenir."

Sébastien Nollevaux a présenté les Pigeons de 2011 à 2018, il donne son avis sur la formule 2023 de l'émission : "Évidemment, rien ne remplacera l'équipe de base (rires). C'est super intelligent de voir l'évolution car ça évolue avec son temps. Les gens sont sur les réseaux sociaux et "On n'est pas des pigeons" sont sur les réseaux pour en faire après une émission radio et une émission de télévision. Il y a 300 000 personnes sur la page de l'émission. Il faut être partout et avec intelligence et ils le font bien."

