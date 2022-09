Sébastien Nollevaux et Raphaël Scaïni se retrouvent pour un défi de taille au profit de CAP48 !

Cette année, les deux personnalités de la RTBF passent le cap des 48 ans. Pour l’occasion, ils se sont lancé un défi de taille et pour le moins aventureux. Le 14 octobre prochain, les deux compères seront dropés en pleine cambrousse belge, avec un sac à dos, une carte et une boussole, mais sans smartphone, ni argent.

L’objectif ? Rejoindre en moins de 48 heures la Grande Soirée de CAP48.

Un périple à suivre sur les médias de CAP48 et de la RTBF.