Sébastien Loeb, vainqueur de son huitième Monte-Carlo à 47 ans : "C'est un rêve, mais on en a ch** !"

Sébastien Loeb a remporté, au bout du suspense, son huitième Monte-Carlo ce dimanche après s'être bagarré pendant quatre jours avec Sébastien Ogier. Quand reverra-t-on les deux champions les plus titrés de l'histoire du WRC en Championnat du Monde des Rallyes ? L'Alsacien botte en touche, bien décidé à, avant tout, savourer la 80ème victoire de sa carrière en Mondial...

"Cette 80ème victoire, je n'y avais pas vraiment pensé !, a souri Sébastien Loeb au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF sur le Monte-Carlo. Honnêtement, j'espérais être dans le coup en venant ici... mais je n'en espérais pas tant ! Réussir à l'emporter à la fin, c'est un rêve. Seb' a été super fort, depuis hier, on en a ch** ! Sa crevaison, ça m'a aidé, on a repris la tête grâce à ça et on a réussi à finir le boulot, c'est génial. Mon message pour les jeunes ? Tout est possible, il faut persévérer, continuer à se battre, et un jour, ils y arriveront. La suite ? Je ne sais pas, il n'y a rien de prévu pour l'instant. Ce qui était prévu, c'était un rallye."