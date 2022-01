Sébastien Loeb "surpris" après le shakedown du Monte-Carlo : "C'est cool, ça a l'air d'être serré !"

De retour en Championnat du Monde des Rallyes avec une nouvelle équipe (M-Sport, qui aligne les Ford Puma Hybrid Rally1), Sébastien Loeb n'a pas tardé à trouver le bon rythme au volant des premières WRC de l'ère hybride.

Le nonuple Champion du Monde, désormais copiloté par la quinquagénaire Isabelle Galmiche, a réalisé le deuxième temps du shakedown du Monte-Carlo ce jeudi matin, à une demi-seconde seulement de Sébastien Ogier. De bon augure pour la Nuit du Turini, qui donnera le coup d'envoi du Monte-Carl' ce jeudi soir ?

"Cela s'est bien passé, la voiture a bien marché et on n'a pas eu de problèmes !, a souligné Sébastien Loeb au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF sur le Monte-Carlo. Je me sentais bien dans la voiture, et j'étais le premier surpris de sortir du shakedown avec le meilleur temps lors du premier passage. C'est cool, cela a l'air d'être serré ! Tout se présente bien pour l'instant, mais ce n'est jamais que le shakedown. Comme il n'y aura pas d'assistance à midi, cela va simplifier les choses : on saura rapidement où on en est. C'est une nouvelle technologie et tout le monde a des craintes concernant la fiabilité des voitures, cela risque d'être compliqué sans assistance à mi-journée."

"Nos ambitions ? Essayer de réussir à rentrer dans le rythme, de se faire plaisir et d'aller le plus vite possible, comme toujours quand on fait un rallye. Ce n'est jamais simple de revenir en WRC et d'être dans le coup et concurrentiel face aux meilleurs pilotes du monde, l'objectif est donc d'essayer de prendre le feeling et d'être en mesure de me battre avec les gars qui joueront devant."