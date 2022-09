Sébastien Loeb, leader et épatant en Grèce : "Il faut être à bloc tout le temps, j'ai roulé fort toute la journée"

Comme à son habitude, Sébastien Loeb (Ford Puma Hybrid Rally1) a fait parler son expérience et son talent pour son retour sur les spéciales du Championnat du Monde des Rallyes.

Le Français de 48 ans a signé quatre des six meilleurs temps de la journée et s'est installé en tête du Rallye de l'Acropole avec 1.7 seconde sur son coéquipier Pierre-Louis Loubet.

"La journée n'a pas été facile, mais ça s'est bien passé, a dévoilé le nonuple Champion du Monde au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Grèce. C'était long, le rythme est élevé, il faut être à bloc tout le temps. J'ai fait une petite erreur (un tout droit dans un virage à gauche, ndlr), et ça m'a directement coûté quelques secondes et la tête du rallye. Cela n'a pas été simple, mais on a fait de belles spéciales : je me sentais bien dans la voiture, on a donc roulé fort toute la journée. Je ne pensais pas que Pierre-Louis pourrait se retrouver devant tout le monde à un moment donné, cela a été le cas ! Il a passé une bonne journée et signé de très bons temps. Il a vraiment été très rapide dans quelques spéciales. Il a l'air d'être à l'aise, il ne commet pas d'erreurs... C'est bien ! Samedi, ce sera à nouveau long et difficile. Pour les quatre premiers, tout reste jouable. Même pour certains qui sont derrière d'ailleurs. Le Loeb il fait ce qu'il peut, mais il s'en est bien sorti aujourd'hui !"