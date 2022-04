Sébastien Loeb fait une pige en DTM, le championnat allemand de voitures de tourisme

La légende du WRC, dont il détient les records de titres, de victoires (80, dont le dernier Monte Carlo en janvier) et de podiums (120), n'est pas novice sur asphalte: il a fini troisième du championnat du monde des voitures de tourisme en 2014 et 2015, et deuxième des 24 Heures du Mans 2006.

"Tout au long de ma carrière, j'ai toujours aimé passer d'une discipline à l'autre. Le DTM est un championnat réputé et quand l'occasion s'est présentée d'y participer, je m'en suis saisi", a commenté le pilote français, qui récupère au Portugal le volant de Cassidy, engagé parallèlement en Formule E.

La saison de DTM compte huit manches de deux courses. On ignore à ce stade si Loeb aura l'occasion de rééditer l'expérience d'ici la fin de la saison.