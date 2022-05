Sébastien Loeb, dubitatif : "Je ne pense pas être capable d’être dans les premiers"

Vainqueur époustouflant du Rallye de Monte-Carlo lors de la première manche de la saison 2022 de WRC, le championnat du monde des rallyes, Sébastien Loeb (Ford), 48 ans, sera également présent au Portugal ce week-end dans le cadre de la 4e manche de la saison.

"Un rallye réussi, ce sera un rallye où je vais au bout et où j’arrive à me mettre dans un rythme pour me battre avec les autres. Ce n’était pas forcément simple durant le shakedown, il faut que je m’adapte un peu à la voiture, elle ne me va pas spécialement tout à fait", a précisé le nonuple champion du monde à notre micro.