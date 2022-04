Sébastien Loeb de retour au volant de la Ford Puma Hybrid Rally1 au Rallye du Portugal

Sébastien Loeb, qui n'a plus posé une roue en Championnat du Monde des Rallyes depuis sa victoire au Monte-Carlo en janvier dernier, sera de retour au volant de la Ford Puma Hybrid Rally1 à l'occasion de la quatrième épreuve de la saison qui se déroulera fin mai, au Portugal.

Alors que le Rallye de Croatie accueillera cette semaine le troisième rendez-vous de l'année après le Monte-Carlo et la Suède, M-Sport a annoncé ce mardi qu'elle alignera la bagatelle de cinq Ford Puma Hybrid Rally1 au Portugal d'ici un mois. C'est là-bas que le WRC fêtera en grande pompe son cinquantième anniversaire.

Sébastien Loeb, neuf fois Champion du Monde des Rallyes, y retrouvera sa copilote Isabelle Galmiche. Après sa victoire au Monte-Carlo, il compte désormais 80 victoires en WRC. L'Alsacien s'est imposé à deux reprises au Portugal (2007 et 2009) et reste sur deux abandons sur cette épreuve (2012 et 2019).

En 2022, Sébastien Loeb ne disputera que quelques manches du WRC. Il se consacre au World Rally-Raid Championship et à l'Extreme E avec l'équipe Prodrive, et il est également de retour sur circuit, en DTM, avec une Ferrari 488 GT3 de chez AF Corse.