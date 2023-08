Sébastien Grignard avant le départ de la Vuelta : "J'ai hâte de découvrir mon premier Grand Tour !"

Sébastien Grignard se lancera samedi dans son premier Grand Tour à l'occasion du Tour d'Espagne. Coéquipier modèle, il espère, sur le plan personnel, prendre une belle échappée et rejoindre l'arrivée à Madrid. Ce serait synonyme de Vuelta réussie.

"J'avais déjà été pressenti en 2022, mais cela ne s'était pas concrétisé car j'avais eu le covid une semaine avant le départ", explique le jeune Montois. "Le plan de l'équipe au début de saison était de m'envoyer à la Vuelta et ça s'est concrétisé. Je suis vraiment content d'être au départ cette année, curieux de découvrir la Vuelta."

Le rouleur de Lotto Dstny s'estime prêt pour son premier Grand Tour, qu'il a préparé en stage et dans deux courses par étapes.

"J'ai disputé le Tour de Wallonie et le Tour du Danemark cet été, j'ai aussi participé à un stage d'équipe à Livigno pendant trois semaines en juillet et à un autre stage de dix jours à Andorre avec le groupe de la Vuelta. Je m'estime donc prêt pour ces trois semaines de course. Mon objectif est de terminer la Vuelta, d'avoir un premier Grand Tour dans les jambes, c'est important pour un jeune coureur", dévoile le coureur wallon de 24 ans.

"Je veux, bien sûr, jouer mon rôle d'équipier pour mes leaders mais aussi, j'espère, trouver l'opportunité de prendre une belle échappée dans une étape un peu vallonnée comme, par exemple, dans la deuxième semaine. Sur le plan collectif, nous viserons la victoire d'étape. Nous arrivons en Espagne avec un groupe assez complet. Notre approche de la course est différente depuis janvier, notre mentalité est de vouloir gagner. Le groupe est soudé et c'est très motivant avant la Vuelta."