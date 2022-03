Sébastien Grandjean : "Je suis fait pour entraîner le Standard"

Fondé en 1906, le Fola Esch est le plus vieux club du Grand-Duché, mais pas le plus titré. Avec 8 couronnes nationales, il est largement devancé par le voisin et rival de la Jeunesse d’Esch, qui en compte 20 de plus. En mai dernier, c’est donc certainement avec un sourire encore un peu plus large que les joueurs du Fola ont été décrocher le titre en s’imposant 0-3 sur la pelouse du rival. Dans le noyau champion, pas mal de jeunes. Neuf joueurs de moins de 20 ans ont été utilisés par Sébastien Grandjean la saison dernière. La formation du club est reconnue, et le Belge est un entraîneur qui aime faire confiance aux jeunes pousses.

"J’ai toujours eu cet ADN en moi d’amener un jeune joueur, un jeune ado, et d’en faire un adulte dans le football. Lorsque j’entraînais Virton, j’ai lancé Thomas Meunier. Lorsque j’entraînais la Jeunesse d’Esch, j’ai lancé Dieumerci Ndongala. J’aime ce boulot-là, et je crois que je suis assez reconnu pour ça, que ce soit en Belgique ou au Luxembourg. J’aime vraiment faire passer ce cap-là et aller vers la performance. Parce que faire passer un bon joueur en équipe première, j’aime, mais le faire gagner, j’aime encore plus."