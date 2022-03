Sébastien Dossogne (Magotteaux) est le Manager de l’année 2021

Le nouveau manager de l’année a été désigné hier soir à Bruxelles, il s’appelle Sébastien Dossogne et dirige le groupe Magotteaux… Un groupe industriel centenaire puisqu’il a été créé en 1914 à Vaux-sous-Chèvremont, près de Liège. Et c’est là, d’ailleurs, que se trouve toujours son siège social.

Le groupe Magotteaux emploie 3200 personnes dans le monde – dont 300 en Belgique – et a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires consolidé de 725 millions de dollars. On est loin de la start-up… Et puis, surtout, c’est un fleuron de notre industrie, même s’il appartient depuis 2011 au holding familial chilien Sigdo Koppers (qui l’avait lui-même acquis au fonds d’investissement anglo-saxon IK Investment Partners).

En dépit de cette carte d’identité atypique, le groupe Magotteaux est peu connu du grand public. Peut-être parce que son métier est très spécifique : fabriquer des produits pour le broyage et le concassage destinés à d’autres industries, compagnies minières, cimenteries, carrières, spécialistes du recyclage de matériaux de construction et de métaux.

Sur le plan personnel, Sébastien Dossogne est ingénieur civil de formation (ULiège 1994). Mais il ne rejoindra Magotteaux qu’en 2007 après une première carrière dans le secteur financier. C’est d’ailleurs au département financier qu’il commencera chez Magotteaux avant de devenir CEO en 2015.

Côté flamand, le manager de l’année 2021 s’appelle Chris Peeters, il est le patron d’Elia Group, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité à haute tension en Belgique.