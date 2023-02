Sébastien Dechamps, coordinateur chez Caritas International : "La récolte de fonds reste le moyen le plus efficace d'aider les populations sinistrées"

Dès l'annonce du séisme et des premières victimes, la solidarité s'est rapidement manifestée en Belgique. Des collectes spontanées de matériel et de vêtements à destination des pays sinistrés ont fleuri à travers le pays. "C'est une générosité remarquable, et il ne faut pas décourager cela", estime Sébastien Dechamps. "Il faut simplement savoir que ce ne sera pas suffisant, que cela va prendre du temps et que ce n'est pas la manière la plus efficace."

En effet, les marchés sont fonctionnels en Syrie et en Turquie. L'essentiel du matériel dont les gens vont avoir besoin se trouve donc déjà sur place. Le but pour les organisations est de récolter un maximum de fonds à envoyer à leurs partenaires locaux qui vont y faire les achats. Cela va plus vite, c'est plus efficace et c'est moins cher, selon le travail humanitaire.

Actuellement, les besoins sont principalement les abris - étant donné que les habitants ont maintenant peur de rentrer chez eux à cause du risque de nouvelles secousses et qu'il fait très froid actuellement dans la région - puis des besoins d'eau, de nourriture, de vêtements chauds et de soins. "Dans la première urgence, on parle de sauver des vies et d'assurer la survie", résume Sébastien Dechamps.

>> Si vous désirez aider les populations sinistrées par le séisme en Turquie et en Syrie : 1212.be