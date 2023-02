Sébastien Daucet et Beniamino Paganini, une rencontre baroque

Direction Paris pour un entretien avec le chef de l’Ensemble baroque Correspondances, Sébastien Daucet. C’est le choix de Beniamino Paganini, qui admire le chef parisien, et le rencontre pour la première fois au micro de Brigitte Mahaux. Deux parcours qui mettent à l’honneur la musique ancienne et baroque.

Tous deux sont clavecinistes, organistes, musicologues et chefs d’ensembles (Beniamino Paganini est aussi traversiste). Et qui dit direction dit ensemble : Beniamino Paganini a fondé l’ensemble Musica Gloria à l’âge 12 ans. Il avait envie de jouer avec ses amis, et ils se sont lancés. Les premiers pas de Sébastien Daucet ont été plus solitaires : "j’ai cogité tout seul jusqu’à mes 15 ans", plaisante-t-il.

Beniamino Paganini explique pourquoi il a eu envie de rencontrer Sébastien Daucet : "son ensemble est idéal […] à tous les niveaux", il n’y a pas de mais lorsqu’il parle de cet ensemble. Un haut niveau musical bien sûr, du respect entre les musiciens, et des recherches approfondies pour construire un programme riche et équilibré.

En effet, Sébastien Daucet ose des projets exigeants tant d’un point de vue musical, organisationnel, que musicologique et historique : 1653, c’est la nuit d’intronisation de Louis XIV, un concert est organisé par Mazarin pour divertir la cour. Le Concert de la nuit monté par Sébastien Daucet ressuscite cette nuit légendaire, qui avait pour but de divertir, et de marquer les esprits.

Quand on dirige un ensemble […] c’est aussi beaucoup de recherche.

Explique Beniamino Paganini à propos du métier de chef d’ensemble. Travailler avec des historiens, des musicologues ; ce sont des rencontres enrichissantes, qui habitent et portent un ensemble. En somme, diriger un ensemble, c’est un métier qui contient mille métiers ; et Beniamino Paganini et Sébastien Daucet partagent cette passion pour ce métier si riche.

Beniamino Paganini a été nommé Jeune Musicien de l’Année 2020 par la Presse Musicale Belge et fait partie des Twenties de Klara en 2021. Il est le fondateur de Musica Gloria, un ensemble qui joue pour Klara, AMUZ, Bozar, Musica Antica et Concertgebouw Brugge. Il collabore également avec d’autres ensembles : Il Gardellino, Scherzi Musicali, B’Rock et La Petite Bande. Il a reçu le Sonderpreis der Jury au Concours International Telemann en 2021. Beniamino Paganini est également accompagnateur au Conservatoire Royal de Bruxelles.

Sébastien Daucet fonde l’ensemble Correspondances en 2009, avec des musiciens spécialistes du répertoire français baroque. L’ensemble Correspondances est en résidence au théâtre de Caen, associé à l’Opéra et à la Chapelle du Château de Versailles et au Musée du Louvre. L’ensemble est largement récompensé : Echo Preis à la Konzerthaus de Berlin et meilleur opéra de l’année 2016 pour son Concert Royal de la Nuit par le magazine Limelight. Sébastien Daucet est directeur artistique invité du London Festival of Baroque Music et artiste associé de la Fondation Royaumont.

Ce 9 février, Musica Gloria sort, chez Etcetera, un disque Encounters in Rome, la rencontre entre Corelli et Händel autour de 1706-1707. Le concert de lancement se tiendra ce 11 février à 20h00 à l’Eglise st Vincent de Knokke-Heist.