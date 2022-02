Sébastien Bruyr (Odoo) sur le télétravail : "Il y a une demande des employés de pouvoir garder une flexibilité"

Et deux ans après, quel est le bilan ? "Il y a une grosse demande des employés" pour revenir au bureau, affirme le directeur commercial qui espère que les collaborateurs d’Odoo pourront être présents trois jours par semaine. D’autant que certains ont "de plus en plus de difficultés pour travailler depuis leur domicile", faute d’espace disponible notamment. Dès lors "toute excuse est bonne pour venir travailler au bureau".

Tout dépend aussi des tâches de chacun. "On a des développeurs des consultants, des commerciaux… Les développeurs apprécient de se concentrer sur des tâches spécifiques", explique le directeur commercial. A l’inverse, les consultants et commerciaux s’accommodent moins bien du travail à distance. "C’est compliqué de collaborer et de créer cette culture d’entreprise sans avoir les gens qui se rencontrent et qui se connaissent."

Un rythme trois jours/deux jours

Mais Odoo, historiquement basé en Brabant wallon, est aussi présent partout dans le monde. Notamment parce qu’il est compliqué de trouver tous les profils nécessaires en Belgique. Le groupe est donc aussi installé en Inde aux Etats-Unis, ou encore au Mexique. Sans oublier Hong Kong où "dès qu’il y a quelques cas, ils sont beaucoup plus stricts que nous. Ils sont complètement en télétravail actuellement".

Reste que si tout le monde revient à son poste de travail, il faudra trouver de la place. Avec "1000 personnes recrutées sur la dernière année", Odoo devra trouver des solutions. "On y travaille", glisse Sébastien Bruyr. Même s'"il y a une demande de la part des employés de pouvoir garder une certaine flexibilité par rapport au télétravail, on a décidé de garder trois jours semaine au bureau, deux jours à la maison. Ce sera pas obligatoire. S'ils le souhaitent ils pourront venir cinq jours semaine. On sait que pour l'instant on ne pourra pas le faire parce qu'on n'a pas encore assez de place. Mais à terme ils pourront tous revenir s’ils le souhaitent".