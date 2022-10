Sébastien Bellin : "L’Ironman était un objectif personnel pour moi"

Au lendemain de la soirée de clôture de Cap48, Eby Brouzakis a choisi de mettre en avant un de ses coups de cœur sportif, Sébastien Bellin.

Sébastien Bellin est un ancien basketteur professionnel qui a joué dans les plus grands clubs de Belgique et d’Italie pendant une quinzaine d’années. Le 22 mars 2016, il était à Zaventem lors des attentats et il se prend une balle dans la jambe. Avec le recul, il constate que ses jambes ont souffert mais affirme qu’au lieu d’avoir eu de la mal chance d’être là il a la chance d’être encore en vie. Techniquement, il est porteur d’un handicap mais n’est pas handicapé. Pour Joachim Gérard, être handicapé c’est avoir des capacités et ne pas s’en servir.

Après de nombreuses opérations, Sébastien Bellin a évité l’amputation et aujourd’hui, il se sert du sport pour véhiculer un message. Une fois remis sur pied, il a couru les 20 km de Bruxelles, il a ensuite fait un marathon et le samedi 8 octobre dernier, il a franchi la ligne d’arrivée de l’Ironman d’Hawaï en 14h39. "Si impossible que le défi puisse paraître, relevez-le étape par étape. Cela était un objectif personnel pour moi et cela fait plaisir que des gens me prennent en exemple" a confié le sportif après avoir parcouru 226 km dont 3,8 km de natation, 180 km de cyclisme et 42,2 km de course à pied.