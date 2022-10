Sébastien Bellin a bouclé l'Ironman d'Hawaï : "L'hôpital m'a réparé de mes blessures, le triathlon m'a guéri du traumatisme des attentats"

Il se définit comme un survivant. Pas comme une victime. Sébastien Bellin, gravement blessé aux deux jambes lors des attentats à l'aéroport de Bruxelles en mars 2016, vient de réaliser un exploit considérable, boucler l'Ironman d'Hawaï, l'un des triathlons les plus difficiles au monde. "Cette ligne d'arrivée, c'est aussi celui d'un nouveau départ. Une nouvelle vie après six années difficiles que la vie m'a imposées. Je me sens clairement plus léger, physiquement et mentalement parce que c'est tout de même un énorme défi que j'ai réalisé. Aujourd'hui, je suis probablement une meilleure version de moi-même. Ce n'est pas réellement une fierté mais plutôt une responsabilité d'avoir réalisé ce défi. Parce que j'ai une chance inouïe d'avoir pu échapper à ce qu'il s'est passé. Et toutes ces personnes qui n'ont pas eu cette seconde chance, elles m'ont poussé à atteindre mon rêve. J'ai eu besoin de ce rêve pour ne pas devenir fou sur mon lit d'hôpital."

Il aura fallu plus de 14h30 d'effort (14 heures 39 minutes et 38 secondes) à l'ancien basketteur belgo-américain (qui a notamment évolué à Ostende, Anvers, Gand et Mons) pour venir à bout des 3,8 kilomètres de natation, des 180 kilomètres à vélo et d'un marathon (42 kilomètres) qu'il a fallu courir sous une chaleur écrasante, lui qui était encadré par Luc Van Lierde, double vainqueur de l'épreuve et aujourd'hui coach de triathlon. "La douleur physique ressentie pendant l'effort, il faut la relativiser. Ce n'est rien par rapport à ce que j'ai traversé. Pendant les 15 heures qu'a duré le triathlon, j'ai évidemment énormément pensé aux 32 victimes des attentats et j'ai pris conscience de l'énorme chance que j'avais d'être encore là. Le souvenir de ces personnes m'a accompagné pendant toute la course."

Ce défi sportif d'envergure, c'est la façon choisie par l'ancien sportif de haut niveau pour clôturer ce chapitre traumatisant de sa vie. "Je suis resté près de 3 mois sur un lit d'hôpital. On a pensé m'amputer. Puis finalement, on a réussi à me sauver les jambes grâce à de nombreuses opérations. Mais j'ai tellement perdu de nerfs que je ne sens plus rien, du genou à la cheville gauches. C'était un parcours long et fatigant. L'hôpital m'a réparé, l'Ironman m'a guéri de ce traumatisme."