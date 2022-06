Sebastiano Esposito, le protégé de Romelu Lukaku, de l’Inter Milan vers Anderlecht ?

Ce n’est pour l’instant qu’une rumeur mais selon nos confrères de HLN, elle prend sérieusement du galon en Italie. À 19 ans, la pépite transalpine de l’Inter Milan, Sebastiano Esposito, pourrait lever les voiles et signer à Anderlecht.

Toujours selon nos confrères néerlandophones, les différentes parties évoqueraient même un transfert sec qui lierait donc Esposito aux Mauves pour plusieurs années. Conscient du potentiel du gamin, l’Inter négocierait cependant une possibilité de rachat dans quelques années en fonction des performances du joueur.

Né en 2002, Esposito pourrait donc venir chercher du temps de jeu et de l’expérience au Sporting. Un club que lui a sans doute conseillé un ancien mauve, Romelu Lukaku. À l’Inter entre 2019 et 2021, Big Rom' s’est très vite érigé comme le mentor du jeune Esposito, qui faisait alors ses premiers pas dans le vestiaire milanais : "Quand vous êtes un jeune joueur et que vous débarquez pour la première fois dans ce vestiaire rempli de stars, vous êtes évidemment nerveux. Romelu m’a directement mis à l’aise. C’est une personne unique. Je veux beaucoup apprendre de lui" expliquait Esposito il y a quelques semaines au micro de La Gazzetta dello Sport