Sebastian Vettel, quadruple champion du monde, arrêtera sa carrière en F1 en fin de saison

La nouvelle provoque l'émoi dans le paddock. Le compte Twitter officiel de la F1 a annoncé que Sebastian Vettel mettra un terme à sa carrière en fin de saison.

Vettel, 35 ans, pilote actuel pour l’écurie Aston-Martin, a été champion du monde en 2010 (le plus jeune pilote a être sacré), 2011, 2012 et 2013, alors chez Red Bull. Vainqueur de 53 Grands Prix (pour 122 podiums), il n’est devancé que par le Britannique Lewis Hamilton (103) et son compatriote Michael Schumacher (91) au nombre de victoires. Après être passé chez Ferrari de 2015 à 2020, il avait rejoint Aston Martin en 2021 sans y remporter de courses jusqu’à présent.

"La décision de prendre ma retraite a été difficile à prendre, j’ai passé beaucoup de temps à y réfléchir. A la fin de l’année, je vais prendre le temps de réfléchir sur la suite des évènements. Il est clair pour moi qu'étant père, je veux passer plus de temps avec ma famille.", déclare Seb sur le site de son équipe.

"Aujourd’hui ce n’est pas un au revoir, il s’agit plutôt de dire merci – à tout le monde – et surtout aux fans, sans qui la Formule 1 ne pourrait pas exister.", conclut Vettel. Au-delà des chiffres traduisant la splendide carrière du pilote allemand, c’est une icône emblématique, une personnalité attachante du monde de la F1 qui rangera son casque.