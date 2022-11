Sebastian Vettel neuvième de son ultime séance de qualification : "j'ai savouré chaque tour, aucun regret !"

Pour la dernière séance de qualification de sa carrière, Sebastian Vettel a réalisé une véritable prouesse au volant de sa "modeste" Aston Martin : sixième de la Q1, le quadruple Champion du Monde allemand a ensuite réussi à se qualifier pour la Q3 grâce à sa huitième place en Q2.

Après avoir réussi à devancer la McLaren de son ancien coéquipier Daniel Ricciardo en Q3, il s'élancera dimanche depuis la neuvième place sur la grille de départ de son ultime Grand Prix.

"Je suis très heureux de la manière dont cette séance de qualification s'est déroulée, a souri Sebastian Vettel dans la foulée. On a réussi à tout mettre ensemble, c'était très bon, et cela nous offre une belle position sur la grille de départ. On a tout entre les mains pour battre les Sauber (les Alfa Romeo, ndlr), on veut essayer d'aller arracher la sixième place du championnat constructeurs. J'ai apprécié chacun de mes tours en piste, je n'ai aucun regret. C'était une belle journée !"