Sebastian Vettel n’écarte pas un retour en Formule 1

Et si Sebastian Vettel revenait en Formule 1 ? L’idée n’est pas à l’ordre du jour, mais l’Allemand ne l’a pas écartée. Retraité depuis la fin de saison dernière, l’ex-pilote Aston Martin a abordé le sujet dans un entretien accordé à la chaîne britannique Sky à l’occasion Red Bull Formula Nürburgring, où le quadruple champion du monde a piloté sa Red Bull de 2011.

"C’est impossible de dire non et d’exclure complètement un retour en F1.

Parmi les pilotes qui sont revenus (Prost, Laude, Alonso, Räikkönen,…), si vous leur aviez demandé, certains auraient peut-être dit “non, je ne reviendrai pas“, d’autres “je ne sais pas“. Au final ils sont tous revenus. Donc je ne peux pas dire "non" de manière certaine. Cela dépendrait du moment et il faut se dire que la possibilité de le faire ne se présenterait pas durant des années parce que j’ai 36 ans. Je ne peux pas dire “Oui on verra dans 10 ans, peut-être que j’y penserai“. Il sera trop tard. Cela dépendra du défi à relever, mais je n’y pense pas pour l’instant."



Fernando Alonso est le dernier pilote en date à avoir effectué un come-back. Le retour de l’Espagnol de 42 ans est une réussite, mais au moment de réintégrer le peloton F1, le double champion du monde savait qu’il lui faudrait du temps pour se remettre dans le bain. Le pilote Aston Martin a d’ailleurs été questionné en conférence de presse ce jeudi en prélude du GP de Singapour au sujet des déclarations de Vettel. "Comme je n’étais pas là au moment où il a abordé le sujet, difficile de savoir quel était le ton de sa réponse par rapport à un éventuel retour, mais il ne faut pas sous-estimer le défi que cela représente."



Du point de vue physique justement, un retour dans la catégorie reine n’effraie pas l’Allemand. “Ma nuque n’est pas prête pour le moment (rire), mais pour le reste ça va, je m’entretiens bien.“



Reste à voir si l’opportunité d’une deuxième carrière pourrait s’offrir à Sebastian Vettel, mais l’idée n’est pas complètement folle sachant que l’Allemand a deux ans de moins que Lewis Hamilton et six de moins que Fernando Alonso qui a tout de même engrangé huit podiums (dont sept cette année) depuis son retour en Formule 1.