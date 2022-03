Sebastian Vettel avec un casque aux couleurs de l’Ukraine en essais de présaison

Le pilote allemand Sebastian Vettel (Aston Martin) a pris la piste avec un casque aux couleurs de l’Ukraine, pour protester contre l’invasion russe, lors des seconds essais de présaison de Formule 1 à Bahreïn jeudi.

Le casque blanc, barré de bleu et de jaune, porte également une colombe, le signe "Peace and love", les mots "No war" (Non à la guerre) et les paroles de la chanson "Imagine" de John Lennon.

A l’initiative de l’association des pilotes de Grands Prix, la GPDA, dix-huit des titulaires sur la grille (à l’exception du Britannique Lewis Hamilton et du Danois Kevin Magnussen) ont posé derrière un drapeau ukrainien et une bannière portant les mots "No war" sur la grille de départ du circuit de Sakhir, à Bahreïn, mercredi. Tous portaient également un t-shirt barré des mots "No war".

Hamilton, lui, s’est exprimé sur Instagram. "Je suis de tout cœur avec le courageux peuple d’Ukraine qui défend fermement ses valeurs de liberté et de paix", a-t-il notamment écrit, avant d’appeler à soutenir un groupement d’ONG britanniques.

Les seconds essais de présaison se tiennent à Bahreïn de jeudi à samedi, avant le premier GP de la saison, sur le même circuit, la semaine suivante.