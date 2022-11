Sebastian Vettel a quitté la F1 à Abu Dhabi : "je me sens privilégié d'avoir pu célébrer mes adieux de cette manière"

Sebastian Vettel, neuvième sur la grille de départ, a finalement terminé à la dixième place du dernier Grand Prix de sa carrière, ce dimanche à Abu Dhabi. La stratégie de l'équipe Aston Martin (un seul changement de pneus) n'a pas payé, mais le quadruple Champion du Monde allemand a malgré tout réussi à finir sur une bonne note et dans les points !

"Malheureusement, notre stratégie n'était pas la bonne, a souligné Sebastian Vettel. Mais j'ai fait ce que j'ai pu, et je suis satisfait de ma course. J'ai quand même passé de bons moments ! Ce week-end a été incroyable, c'était parfois difficile de ne pas perdre ma concentration. Mais c'était un très beau week-end, je me sens privilégié d'avoir pu célébrer mes adieux de cette manière. Merci à tous les pilotes, à tous les fans pour tous leurs messages... C'était vraiment très spécial !"