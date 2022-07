Sébastian Haller, victime d’un cancer des testicules : "Ce ne sera qu’une épreuve sur notre chemin"

"Mais je sais que grâce à vous, ce ne sera qu’une épreuve de plus sur notre chemin. Je vais maintenant me concentrer sur mon rétablissement pour revenir plus fort. On se voit très vite sur les terrains pour célébrer nos prochaines victoires."

Lors du stage d’avant-saison du BVB effectué en Suisse, à Bad Ragaz, Sébastian Haller avait subi un malaise après l’entraînement de lundi matin. Des examens médicaux intensifs avaient révélé la présence d’une tumeur dans les testicules du joueur, expliquait le club dans un communiqué.

Le Borussia Dortmund demandait aussi "que la vie privée du joueur et de sa famille soit respectée et qu’aucune question ne soit posée" et promettait de communiquer "en concertation avec le joueur […] dès que nous aurons de plus amples informations".