Seb Toussaint, le muraliste franco-britannique qui donne de la couleur aux bidonvilles

Depuis dix ans, un artiste en short et baskets débarque chez les laissés-pour-compte de ce monde, et repart en laissant sur les murs des fresques aux couleurs vives autour de mots comme "Vie" ou "Paix".

"Le but, c’est de peindre les mots des gens qui n’ont jamais la parole", dit le muraliste franco-britannique Seb Toussaint.

L’artiste de 35 ans aux allures de footballeur vient d’attaquer le "Futur" dans le quartier poussiéreux de Zaatar, dans la banlieue de Nouakchott en Mauritanie. Lui et ses deux compagnons de voyage ont couvert de blanc le côté d’une baraque branlante, et départagé de larges espaces bleu et rose layette.

Sous deux ou trois jours, le lecteur attentif discernera les lettres composant en arabe "Almoustaghbal "(l’Avenir) sur un mural qui ne détonnerait pas dans les capitales du street art : de grands motifs colorés, figuratifs ou géométriques ou les deux, ondoyant ou statiques.

La peinture fera la fierté du propriétaire de la cabane pendant 10 ans, si elle tient ce temps-là. Et les gamins innombrables qui auront grandi entre-temps se rappelleront les trois étrangers venus de nulle part taper le ballon avec eux dans les chemins cahoteux au milieu des ânes et des chèvres, puis mettre des couleurs et des mots sur leurs bicoques de planches ou de parpaings.

Depuis 2013, Seb Toussaint a couvert le ciment, la tôle ou le bois de saillies verbales dans des langues et des alphabets différents, comme "Humanité" dans les Territoires palestiniens, "Changement" au Népal, "Liberté" en Irak.

Vivant de son travail en Europe, il autofinance des séjours d’un mois dans des bidonvilles ou des camps de réfugiés et propose aux habitants de peindre leur mur. Au propriétaire de choisir un mot que le panneau mettra en valeur.

C’est le projet "Share The Word" ("Passe le mot"), inspiré en partie, dit-il, par les épreuves de sa grand-mère sous l’Occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale en Normandie (nord-ouest de la France). Lui qui a commencé en confectionnant des tifos pour un groupe de supporteurs de foot et en graffant autour de Caen a été confronté aux réalités du monde lors d’un tour du globe à vélo il y a une dizaine d’années.

En arrivant à Zaatar début janvier, "on a joué au foot avec les gosses. J’ai expliqué (alentour) dans un arabe sommaire que le but, c’était de peindre des maisons. Une personne a dit : 'Je veux bien que vous peigniez ma maison'".