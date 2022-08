SeaSearcher : une start-up va utiliser des drones sous-marins pour trouver des trésors en Floride

Le fabricant du drone sous-marin, SeaFarer, affirme que le SeaSearcher peut détecter et différencier différents types de métaux enfouis jusqu’à 10 mètres de profondeur tout en créant une carte numérique 3D de leur emplacement… à vos pioches chasseurs de trésors !

Conçu par l’ingénieur Tim Reynolds, l’équipe a reçu un permis du Florida Bureau of Archaeological Research pour tester ce drone sous-marin, à la découverte de ce que le fond de la mer de Floride a à cacher. "On m’a donné le droit de récupérer de vieilles épaves espagnoles et d’autres types le long de la côte ici en Floride", explique Kyle Kennedy, ingénieur participant, à New Atlas. "Tous ces navires avaient l’habitude d’accoster à La Havane ; ils chargeaient de l’or du Nouveau Monde et remontaient le Gulf Stream avant de traverser l’océan. Les tempêtes les coulaient sur leur route. Il y a plus d’un millier de ces navires naufrages, mais le problème est qu’il n’y a jamais eu d’équipement qui vous montrerait où se trouvaient l’or et l’argent, sous le sable."