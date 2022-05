Séance VIP : "Un homme à la hauteur", conte de fée avec un tout petit Jean Dujardin

Comment séduire une blonde idéale lorsqu'on ne fait qu'1,36 mètre? Dans "Un homme à la hauteur", conte de fées moderne, un tout petit Jean Dujardin relève le défi grâce à son charisme XXL.

L'acteur oscarisé pour "The Artist" y campe un architecte à succès, bel homme, drôle, sur de lui, à ce détail près: il est minuscule. D'où quelques complications lorsqu'il s'agit de séduire la belle Diane, brillante avocate incarnée par Virginie Efira. "Pour éviter un côté pathos, il nous fallait un personnage qui fait moins d'un mètre quarante mais à part ça, qui a tout pour plaire. Donc on s'est dit qu'il nous fallait l'acteur avec le plus de charisme possible. D'où Jean Dujardin", a expliqué à l'AFP le réalisateur Laurent Tirard en marge du Festival du film français de Los Angeles Colcoa. Ce film est un remake de la comédie argentine "Corazon de Leon". Pour Laurent Tirard, "ça fait partie de la jubilation du film" de "voir un acteur très connu ainsi réduit, et ça aide aussi à passer dans la catégorie conte de fées". A l'heure où les appels à la diversité dans le cinéma se multiplient, Tirard estime que prendre un acteur réellement petit aurait changé le concept du film, l'aurait éloigné de la légèreté pour en faire "quelque chose de plus âpre, plus documentaire". Cet ex-critique de film pour le magazine Studio, qui a suivi des études de cinéma à la prestigieuse New York University, dit croire "beaucoup à la puissance du conte".

"On vit dans une société globalement terre à terre et quand on a des messages à faire passer, plus on peut prendre de distance, mieux c'est", estime le cinéaste, déjà auteur de "Molière" (2007), "Le petit Nicolas" (2009) ou "Astérix et Obélix: au service de sa majesté" (2012), entre autres.