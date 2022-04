Séance VIP : Patrick Bruel et Fabrice Lucchini dans "Le meilleur reste à venir"

Dans Séance VIP lundi 18 avril, Fabrice Lucchini et Patrick se partagent la réplique dans cette comédie dramatique. Découvrez aussi le surprenant projet que le chanteur a entrepris.

Arthur, joué par Fabrice Lucchini, et César, interprété par Patrick Bruel, sont amis depuis l’école primaire. Plus tard, pourtant, tout les oppose : Arthur est un médecin chercheur très sérieux à l’Institut Pasteur, tandis que César n’a pas un sou et est poursuivi par un huissier. Ils restent cependant très liés et à la suite d’un énorme quiproquo, chacun pense que l’autre est atteint d’une grave maladie et n’a plus que quelques mois à vivre. C’est à cet instant qu’ils décident ensemble de tout plaquer pour vivre la grande aventure et passer leurs derniers instants côte à côte.