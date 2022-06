Séance VIP : "Green Book", un film tiré d'une histoire vraie et sacré aux Oscars

Malgré son succès dans les salles, "Green Book" n'a pas été épargné par les polémiques. Les proches de Donald Shirley, dont son frère et sa nièce, ont critiqué le scénario, pour lequel ils affirment n'avoir jamais été consultés, et dénoncé une "symphonie de mensonges" et "le point de vue d'un homme blanc sur la vie d'un Noir". Nick Vallelonga a défendu son travail, disant s'être appuyé sur les histoires racontées par son père, Tony, à propos de cette tournée dans le Sud raciste. Il affirme également que Don Shirley lui aurait conseillé avant sa mort de ne parler à personne d'autre de son projet.

Au-delà des critiques familiales, le film a fait l'objet d'un débat plus large aux Etats-Unis sur la représentation du racisme et la figure du "sauveur blanc" incarnée par Tony Vallelonga. "Le Green Book fait partie de l'histoire des Noirs, et il est inacceptable qu'un Blanc vole cet héritage et ce nom pour un film qui a très peu, si ce n'est rien, à voir avec le Green Book", a dénoncé sur Facebook le réalisateur oscarisé Roger Ross Williams. "Nos histoires et notre Histoire nous ont toujours été volées et racontées à travers une optique blanche, et ce film en est le dernier exemple en date d'Hollywood", a-t-il ajouté. Le réalisateur, Peter Farrelly, a défendu son oeuvre en affirmant que son film tournait "autour de l'amour, du fait de nous aimer les uns les autres malgré nos différences". "Le message, c'est de se parler, et l'on découvrira alors que nous avons beaucoup de choses en commun (...). Je sais que ça semble mièvre, mais c'est la vérité. La seule manière de résoudre les problèmes, c'est de parler", a-t-il dit

Sept autres films étaient nommés pour l'Oscar du meilleur film: "Roma," "La Favorite", "A Star Is Born," "BlacKkKlansman", "Bohemian Rhapsody", "Vice" et "Black Panther".