Séance VIP: Franck Dubosc dans Camping 3

Franck Dubosc et toute la troupe de Camping reviennent pour de nouvelles aventures avec trois nouveaux personnages. Cette fois encore, Patrick Chirac compte bien profiter de ses vacances !

Toute la bande du camping des Flots bleus est de retour ! Après avoir pratiqué le covoiturage avec trois jeunes dijonnais, Patrick Chirac s’adonne à du " cocouchage ". Paulo s’est séparé de sa femme et depuis, il est inconsolable. Quant à Jacky, il n’a plus toute sa tête… Une chose est certaine, c’est que le roi du pastis espère bien prendre du bon temps, mais pas facile avec trois jeunes en goguette sur les bras.

Dans une interview pour Le Parisien, Franck Dubosc, ce beauf national, fait part de son ressenti sur l’évolution de son personnage. Il explique que dans les deux premiers films, on ne se reconnaissait peut-être pas forcément dans cet homme célibataire, dragueur des plages. Par contre, dans ce troisième épisode, Patrick Chirac a vieilli et le public aussi.

Franck Dubosc explique que cette fois, son personnage est plus fédérateur. Comme beaucoup de personnes, il a 50 ans mais pense n’en avoir que 20.

L’acteur a aussi évolué dans son rôle, comme il le dit dans l’interview :

" J'ai évolué dans mon jeu. Patrick Chirac, je l'ai inventé avec mes défauts d'acteur débutant, c'est un de mes premiers rôles importants au cinéma. Depuis, j'ai appris que je n'avais pas besoin de bouger pour qu'on me voie. Et je voulais qu'on ressente davantage sa sensibilité. Vieillir au cinéma, ça va, on joue quelqu'un d'autre. On a plus de mal dans la vie de tous les jours. Le plus dur, ce sont les selfies. Je passe mon temps à prendre des photos avec les gens en voyant ma gueule. Toute la journée, on me montre le temps qui passe. C'est horrible ! "

Retrouvez Camping 3 le lundi 4 avril à 20h40 sur La Une.