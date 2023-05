Séance VIP avec Christian Clavier et Chantal Lauby dans "Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu?"

Gros succès critique et populaire (plus de 10 millions d'entrée lors de sa sortie), Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? est rapidement devenu une comédie culte. Un film à (re)voir lundi 8 mai sur La Une et Auvio dans votre Séance VIP.

Les quatre filles de Marie et Claude Verneuil, un couple de bourgeois de province conservateur et catholique, convolent les unes après les autres. Un moment de pur bonheur pour tous les parents mais certainement pas pour les Verneuil qui doivent s'accommoder de gendres pas tout à fait à leur goût. La première épouse Rachid, musulman, la seconde, David qui est juif, et la troisième se marie avec Chao d'origine chinoise. Lorsque la petite dernière leur annonce qu'un dénommé Charles l'a demandée en mariage, Marie et Claude sont aux anges… avant de découvrir qu'il est d'origine ivoirienne.

Christian Clavier et Chantal Lauby forment un couple très "vieille France" dans cette comédie de Philippe de Chauveron qui s’amuse des clichés et propose une comédie généreuse et pleine d’humanité. Avant de (re)découvrir ce long-métrage hilarant, on se replonge dans l'avis de notre expert cinéma, assez enthousiaste lors de la sortie de Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ?.