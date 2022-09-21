Інфосесія по питанню працювати в секторі охорони здоров'я у Брюсселі | Séance d'information sur le travail dans le secteur de la santé à Bruxelles

Ви медик і бажаєте працювати в секторі охорони здоров'я у Брюсселі? Та ви не знаєте з чого почати, в якому напрямку діяти, які документи готувати? Саме з цього приводу Брюссельська служба працевлаштування Actiris та Сité des Métiers (Місто професій) організовують інфосесію 23 вересня та запрошують всіх охочих прийняти участь.

На інфосесії будуть обговоренні можливості працевлаштування в Бельгії та такі питання як:

• Де саме ви можете влаштуватися в секторі охорони здоров'я;

• Які фахівці затребувані;

• Як довго треба часу для підтвердження кваліфікації, та куди саме подавати документи для навчання по підтвердженні кваліфікації;

• Який рівень мови потрібен;

• Як підтвердити диплом по вашій спеціальності і що тут визнають;

Інфосесія буде проводитись французькою мовою з перекладом на українську.

Важливим залишаться спеціалісти, які поділяться з вами знаннями та інформацією, а саме:

Cité des Métiers, VDAB, Ciré, Pole Académique, а також представники трьох компаній-роботодавців:

• Korian Belgium Group https://www.korian.be/

• Clinique Saint Jean https://www.clstjean.be/

• Europe Hospitals http://www.cliniquesdeleurope.be/

Всіх бажаючих організатори очікують 23 вересня з 14.00 – 16.30 за адресою : Tour Astro 1 поверх / Avenue de l’Astronomie, 14 / 1210 Bruxelles

(Cité des Métiers / Beroepenpunt)