Інфосесія по питанню працювати в секторі охорони здоров'я у Брюсселі | Séance d'information sur le travail dans le secteur de la santé à Bruxelles

Vous êtes médecin et souhaitez travailler dans le secteur de la santé à Bruxelles ? Mais vous ne savez pas par où commencer, dans quelle direction agir, quels documents préparer ? C'est à cette occasion que le service bruxellois de l'emploi Actiris et le Sité des Métiers organisent une séance d'information le vendredi 23 septembre. La session d'information abordera les opportunités d'emploi en Belgique et des questions telles que:

• Où exactement pouvez-vous trouver un emploi dans le secteur de la santé ;

• Quels spécialistes sont demandés ;

• Combien de temps faut-il pour confirmer les qualifications et où exactement soumettre les documents de formation pour confirmer les qualifications ;

• Quel niveau de langue est requis ;

• Comment valider un diplôme dans votre spécialité et ce qui y est reconnu ;

La séance d'information se déroulera en français avec traduction en ukrainien.

Les spécialistes qui partageront avec vous connaissances et informations resteront importants, à savoir : Cité des Métiers, VDAB, Ciré, Pôle Académique, ainsi que des représentants de trois entreprises employeurs :

• Groupe Korian Belgique https://www.korian.be/

• Clinique Saint Jean https://www.clstjean.be/

• Hôpitaux Europe http://www.cliniquesdeleurope.be/

Les organisateurs accueillent tout le monde le 23 septembre de 14h00 à 16h30 à l'adresse : Tour Astro 1er étage / Avenue de l'Astronomie, 14 / 1210 Bruxelles (Cité des Métiers / Beroepenpunt)