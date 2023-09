Sean Penn sensibilise contre le scan IA avec un parallèle choc

Pour Variety, l’acteur s’est exprimé sur le sujet : "Vous voulez mes scanners, mes données vocales et tout le reste. OK, voici ce que je pense être juste : je veux ceux de votre fille pour en créer une réplique virtuelle et inviter mes amis à faire ce que nous voulons dans une fête virtuelle. Voulez-vous bien regarder la caméra et me dire que vous pensez que c’est cool ? ". Selon lui, il ne s’agit pas de business mais de moralité.

Dans un communiqué partagé par le Huffingtonpost, la SAG-AFTRA (Screen Actors Guild ‐ American Federation of Television and Radio Artists, le syndicat professionnel américain des acteurs) explique que "L’idée que quelqu’un puisse se faire voler sa voix, son image, sa ressemblance ou son corps et l’utiliser pour toujours sans sa permission, sans sa rémunération… Nous pouvons lutter contre ces technologies numériques et nous devons le faire avec fermeté, que ce soit face à Disney ou Netflix ou n’importe où ailleurs".