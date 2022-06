Sean, alpiniste et aventurier : "On apprend beaucoup en affrontant la peur"

Sean Villanueva O’Driscoll est l’un des meilleurs grimpeurs au monde, il est notamment lauréat (en équipe) du Piolet d’or, la plus prestigieuse récompense pour un alpiniste. En 2021, il a réussi ce que personne d’autre avant lui n’avait réalisé : franchir seul les six aiguilles du mythique Fitz Roy en Patagonie.

Six jours en totale autonomie, dans l’une des montagnes les plus isolées du monde. "C’était un rêve et un challenge personnel ; j’avais besoin de le faire pour moi, pour mes 40 ans."

Sean a commencé à grimper comme tout le monde : dans une salle d’escalade, avec ses copains. Ce Bruxellois né de parents espagnol et irlandais accroche directement sur la paroi : "J’ai tout de suite adoré ce sport pour le défi physique et mental : arriver en haut, à tout prix."

Avec ses co-équipiers, Sean est un spécialiste des "ouvertures en big wall" : être les tout-premiers humains à grimper les parois les plus exigeantes, à la force des bras et l’usure des doigts.

"C’est une discipline qui est très exigeante physiquement : il faut être fort, endurant et souple. Mais je pense que la plus grande difficulté vient du mental pour résister dans des environnements difficiles : le vent, le froid, les tempêtes, la neige, l’isolement ,…"

Sean et ses co-équipiers ont notamment fait plusieurs expéditions au Groenland, au milieu des ours polaires, des fjords et des baleines, entre ski, voilier et escalade.