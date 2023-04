Seal joue "Kiss from a Rose" en acoustique à la télévision

Il a ensuite parlé de cette fête organisée pour son 60e anniversaire. Lorsqu’il est entré dans la pièce, il a été submergé par la quantité d'amour que lui témoignaient ses amis les plus proches et sa famille. "Je ne me doutais de rien", se souvient-il. "Nous sommes allés chez son amie et lorsqu'elle a ouvert la porte, il y avait près de 200 personnes. Tous ces gens ont beaucoup compté à un moment ou à un autre de ma vie. Et j'ai eu cette pensée, je me suis dit : 'Oh, je sais ce qui s'est passé. Je suis mort".

Il ajoute : "Littéralement, pendant une fraction de seconde, je me suis dit : 'Oh, c'est de ça qu'ils parlent'. Vous mourez et vous voyez tous ces gens... Heureusement, je suis encore en vie. Mais ensuite, j'ai perdu la tête. Vous m'avez vu éclater en sanglots. Je n'ai pas pu retenir mes larmes parce que nous sommes tous tellement doués pour repousser les compliments et l'amour lorsqu'il nous est adressé. Mais lorsque vous voyez environ 200 personnes qui comptent vraiment dans votre vie... c'est comme un mur d'amour indéniable".