SEA, SEX & SUN, sans SIDA, le combat de Nathalie Dupagne, Doc Gynéco au Gabon !

Mbolo et bienvenue au Gabon. Ici, on a l’impression d’être au bout d’un monde, il y a tant à faire et tout est possible. C’est à Port-Gentil, que Nathalie Dupagne a débarqué il y a 20 ans. Gynécologue aux 4 nationalités et aux 5 patronymes, c’est une vraie héroïne : sa vie est un roman-fleuve aussi mouvementé que l’Ogooué qui traverse ce pays d’Afrique centrale coincé entre l’océan Atlantique et le Congo-Brazzaville.