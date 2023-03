Se soigner ? 36% des Belges francophones y ont renoncé par manque d’argent en 2022

Solidaris a également tiré ses résultats selon les "groupes sociaux", calculés selon la structure du ménage, la profession et le niveau d’étude. Comme on peut s’y attendre, le renoncement aux soins pour raisons financières est lié à la situation sociale des répondants. Dans presque chaque type de soins, l’écart entre les plus riches et les plus défavorisés peut aller du simple au double. Le facteur démultiplicateur peut même être de 3 ou de 4, pour les personnes de milieu défavorisé qui consultent un généraliste (x3) ou qui achètent des médicaments prescrits (x4).