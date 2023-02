Se sevrer des somnifères avec son pharmacien, c’est désormais possible

L’Assurance maladie remboursera ce programme. Le patient ne paiera pas le service fourni par la pharmacie pour élaborer et appliquer le plan de réduction progressive. Il payera juste le prix habituel de ses médicaments, ainsi que le ticket modérateur de sa visite chez le généraliste pour obtenir sa prescription. Les capsules contiendront des doses de plus en plus petites, et donc de moins en moins chères. Le but étant évidemment de se passer totalement de ces somnifères en fin de programme.

Ce projet pilote est financé 150.000 euros. Ce qui signifie que dans un premier temps, il n’y en aura pas pour tout le monde. En fonction du nombre de patients et du nombre d’étapes de sevrage par lesquelles ils passeront (5,7 ou 10), 656 à 980 patients pourront y participer.