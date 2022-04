Se servir de la terre et de tout ce qu’elle nous met à disposition pour se ressourcer

Derrière Olhia se trouve Valérie, auteure des Grimoires d'Olhia et fondatrice de l'herboristerie Olhia.

Après plusieurs années à venir en aide aux personnes dans le secteur social, elle a décidé de se réorienter vers l'herboristerie.

Elle a toujours été intéressée par les soins au naturel, l'écologie, la protection animale. Petite, elle voulait être une sorcière pour fabriquer des potions dans un chaudron et elle rêvait de communiquer avec les animaux.

Après des études d'herboriste à l'EFP à Bruxelles, elle s'est intéressée à la slowcosmétique.

Elle pratique l'EFT qu'elle associe à l'utilisation de plantes médicinales ou d'huiles essentielles ainsi que le massage du dos sur chaise.

La nature regorge de trésors pour notre bien-être si nous savons comment les utiliser.

Elle nous aide à améliorer notre santé et votre bien-être ainsi que ceux de votre famille grâce aux plantes médicinales et aux huiles essentielles lors d'ateliers.

Pour plus d'infos sur les ateliers et formations sur l'usage des plantes médicinales, des huiles essentielles et de la cosmétique naturelle : visitez le site Herboristerie Olhia