Se rendre chez l’ostéopathe enceinte : dangereux ou conseillé ?

Des manipulations non-invasives

Notre ostéopathe souligne que certains manipulent, d’autres pas mais la majorité des techniques sont des manipulations STT (Soft Tissue Technique) ainsi que des techniques plus douces car suite aux hormones de grossesse, la barrière articulaire n’est pas la même et on préfère éviter tout risque pour le bon déroulement de la grossesse.

Au niveau des pathologies qu'un ostéopathe peut soulager, Amélie Cloquet précise que le plus grand motif de consultation est la "pseudo-sciatique" de la femme enceinte qui est plus fréquemment une sciatalgie, c’est-à-dire une douleur sur le trajet du nerf sciatique qu’une réelle sciatique. Mais toutes les lombalgies, cervicalgies, cruralgies, dorsalgies, constipations, douleurs costales, migraines, contractures, etc. peuvent être soulagées chez l'ostéopathe.