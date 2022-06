Se rendre à Bruxelles à vélo depuis la Wallonie : quelles options aujourd'hui ? Et en combien de temps par rapport au train ou à la voiture ?

L’idée, qui avait déjà été lancée il y a bientôt trois ans, pourrait se concrétiser dans les trois ans qui viennent : le gouvernement wallon projette de créer des corridors cyclables pour relier la Wallonie à Bruxelles. Plusieurs itinéraires sont envisagés le long de la N275 et de l’E411.

"Les travaux, dont 14 km financés à hauteur de 14,73 millions d’euros par le Plan National pour la Reprise et la Résilience (PNRR), devraient prendre fin en 2025", précisait l’agence Belga le 9 juin dernier.

Selon la même source, "le projet est divisé en deux sous-projets. Le premier assurera la connexion de La Hulpe/Rixensart/Lasne et le nord de la commune d’Ottignies-Louvain-la-Neuve vers Hoeilaart/Watermael-Boisfort et la Région Bruxelles-Capitale (N275). Le second concernera la connexion d’Ottignies-Louvain-la-Neuve/Mont-Saint-Guibert/Chastre/Wavre et Chaumont-Gistoux vers Overijse et la Région Bruxelles-Capitale (E411-N4)".

En attendant 2025, alors que les prix des carburants atteignent des sommets, quelles sont les possibilités aujourd’hui pour rejoindre la capitale à deux roues ? Et combien de temps cela prend-il par rapport au train et à la voiture aux heures de pointe le matin ?

Nous avons repris sur la carte ci-dessous les itinéraires cyclables conseillés par Komoot, une application qui permet notamment de planifier des trajets à vélo.

