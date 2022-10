Se régaler et réaliser le triplé : Thierry Neuville débarque affamé en Catalogne

Tenant du titre en Catalogne, où il est invaincu depuis 2019, Thierry Neuville est arrivé à Salou avec de grandes ambitions. Pas dans le coup en Nouvelle-Zélande après avoir remporté l'Acropole, le pilote belge compte bien profiter des deux derniers rallyes de la saison, en Espagne et au Japon, pour garnir son armoire à trophées.

"Je ne sais pas si je suis le favori, mais je fais certainement partie des favoris !, a souri Thierry Neuville au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Catalogne. Nous ne sommes pas les seuls à être performants ici, la bagarre est souvent serrée. Au sein de mon équipe, il y a notamment Dani Sordo : il est chez lui, et il veut toujours faire un bon résultat ici. Il est très rapide en catalogne, et il y en a d'autres ! J'ai toujours aimé l'asphalte, et ici, c'est un "vrai" rallye asphalte. C'est typé circuit, on se régale ! C'est propre, les routes sont sympas, et les conditions sont souvent assez stables... même si ça s'annonce un peu plus compliqué cette année. La météo risque d'être assez instable, cela pourrait compliquer le choix de pneus. La difficulté, ce sera de choisir les bons pneus et les bons réglages. Nos tests se sont déroulés dans des conditions complètement sèches, et il faisait assez chaud. S'il pleut, on risque de devoir changer pas mal de choses."

"Vendredi, on démarre avec deux nouvelles spéciales avant une troisième spéciale assez longue, dans le sens opposé de celui de l'an passé, a repris le pilote Hyundai. Ce sera déjà une longue journée pour démarrer le rallye : les spéciales sont assez éloignées du parc d'assistance, et il y a beaucoup de temps entre les spéciales. Après deux victoires consécutives ici en Espagne, on a envie de réaliser le triplé."