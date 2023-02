Se réfugier à la bibliothèque pour échapper au froid : le quotidien de certains Britanniques

"Ces services sont très utilisés", principalement "dans les zones de multiples vulnérabilités", concentrant à la fois pauvreté, personnes âgées, addictions, explique à l’AFP Nick Poole, le directeur exécutif de Cilip.

Mais les bibliothèques, sous pression pour offrir toujours plus de services, sont elles-mêmes confrontées à l’envolée de leurs coûts de chauffage et éclairage : "c’est dur pour elles de survivre", déplore M. Poole.

Le gouvernement conservateur de Rishi Sunak finance un plafonnement des factures d’électricité et gaz cet hiver, mais les ménages comme les entreprises doivent malgré tout payer bien plus qu’il y a un an, avant l’invasion de l’Ukraine.

Pas en reste pour aider la communauté de ce quartier défavorisé d’Ipswich, le petit café installé dans un coin de la bibliothèque, derrière les étagères de livres bien rangées, offre le dimanche des boissons chaudes et des soupes gratuites.

"Nous avons des clients qui viennent et qui sont tristes, et nous les aidons autant que possible", explique Mark Dyer, le propriétaire du café.

Pour Nick Poole, c’est une "extension naturelle du rôle des bibliothèques" d’offrir un espace accueillant et sécurisant pour tous, même si les gens qui se retrouvent plongés dans la précarité se refusent souvent à en parler, par pudeur, ou par honte.

"Les gens n’aiment pas admettre qu’ils ont des problèmes", fait-il remarquer.

Plus tard dans la journée, un groupe de femmes se réunit pour faire du tricot, tandis que des vêtements donnés sont rangés sur des penderies à côté de l’entrée de la bibliothèque.

Vicki Mann, directrice de la Bibliothèque Chantry, raconte que les penderies de vêtements donnés et gratuits étaient déjà là avant la crise actuelle, mais c’était surtout pour les enfants.

Maintenant, rapporte-t-elle, les vêtements pour adultes ont rejoint les dons… et partent si vite qu’il n’y en a jamais assez.