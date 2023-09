Se réconcilier sur l’oreiller, est-ce vraiment une bonne idée ?

On entend souvent dire que les disputes stimulent le désir, mais qu’en dit vraiment la science ?

En moyenne, un couple se dispute 312 fois par an. Face au conflit, on observe deux types de réaction : soit on prend la fuite soit on est pris d’une excitation qui nous dépasse. Elle vient d’un phénomène physiologique composé de colère et de peur qui libère deux hormones : le cortisol et et l'adrénaline.

En réaction à ce phénomène, on cherche un refuge dans le rapport sexuel qui libère un mélange de quatre hormones dont l’efficacité est immédiate : sérotonine, dopamine, adrénaline et ocytocine. Soit des hormones liées au plaisir, à l’affection et à la récompense.