Se réapproprier son histoire grâce aux jeux vidéo décoloniaux

Il y a 3 ans, Isabelle Arvers a entamé un tour du monde "art et jeux vidéo" dans les pays non occidentaux, en se concentrant sur les pratiques queer, féministes et décoloniales traitées dans les jeux vidéo. Son voyage lui a permis de rencontrer plus de 300 artistes ou game designers et de découvrir des jeux vidéo loin des pratiques mainstream connues en Occident, souvent peu représentatives. La commissaire d’exposition y a découvert une nouvelle génération de développeurs de jeux vidéo qui émerge et qui se réapproprie sa propre histoire.

Plutôt que de se poser la question de la sous-représentation dans les jeux mainstream, je me suis dit : pourquoi pas aller voir comment les personnes se réapproprient la narration ?

C’est en effet en s’intéressant à l’histoire du jeu vidéo qu’Isabelle Arvers s’est rendue compte qu’elle ne concernait que l’Europe, les États-Unis, le Japon ou le Canada. Et cela se reflète dans les personnages, les paysages et les scénarios. Et pourtant, les pionniers et pionnières du jeu vidéo ne sont pas nécessairement d’Occident. "Un des premiers jeux vidéo français a été conçu par Muriel Tramis, originaire de Martinique", souligne Peggy Pierrot.