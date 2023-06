Se protéger du soleil : des astuces autobronzantes pour obtenir un beau teint hâlé sans les risques dus aux rayons UV

On peut aussi essayer des vitamines comme la vitamine C, qui est un puisant antioxydant. La vitamine C aide à la production de collagène qu’on retrouve dans toutes les crèmes de beauté. Le collagène est une protéine qui aide à maintenir la peau ferme et élastique. Bien entendu, les fameux Oméga-3 aident aussi. Ces acides gras essentiels, se trouvent principalement dans le poisson gras et aident à maintenir l’hydratation de la peau et à réduire l’inflammation.