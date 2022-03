Se porter candidat pour accueillir des Ukrainiens: comment ça se passe, concrètement?

La solidarité s'organise, en Belgique. De nombreuses propositions d'hébergement ont déjà été transmises. Comment s'y prendre, si l'envie vous titille? La Région Wallonne vient de mettre en place un site internet didactique, destiné à tous ceux qui souhaitent accueillir des réfugiés Ukrainiens. Nous avons rencontré des candidats, dans la région de Charleroi.

Les enfants sont grands et vivent leur vie. La maison est devenue bien silencieuse. Chez Dominique Bouilliez, à Ham-sur-Heure/Nalinnes, on a décidé de se proposer comme "hébergeur". Deux chambres sont disponibles. L'une d'entre elles est déjà équipée d'un lit bébé. "La chambre des parents est située juste à côté. C'est facile. Et ils sont séparés un peu du reste de la maison".

Cette famille s'est inscrite en ligne, via la nouvelle plateforme wallonne. "Voyez nous sommes ici", nous montre Dominique. Sa maison apparaît bien sur la carte. "C'est extrêmement facile de s'inscrire. On doit juste cliquer au bon endroit, répondre aux questions sur l'adresse, le nombre de chambres, la présence de matériel de puériculture par exemple".