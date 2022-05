Se perdre en famille dans le Labyrinthe de Durbuy

Réputée plus petite ville du monde, Durbuy et ses environs grouillent d’activités originales. À six méandres de là, sur la commune de Barvaux-sur-Ourthe, se niche un étonnant labyrinthe tracé dans un immense champ de maïs qui attire plus de 70 000 visiteurs chaque été.

Sur 11 hectares de plants de céréales, vous pourrez vous perdre parmi 6 kilomètres d’allées, peuplées, de loin en loin, de personnages étranges, et qui peuvent être corsées, à l’envi, d’épreuves et défis. Il y a aussi un labyrinthe en bois, un parcours dans le noir, un mini labyrinthe pour les plus petits bambins, ou encore un espace consacré à la biodiversité, un potager, ou même un champ de potirons. En résumé, le Labyrinthe de Durbuy on a beau tenter de s’y perdre, on a tout à y gagner.