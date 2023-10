Se montrer "infidèle" à ses habitudes de consommation pour soutenir l’économie sociale belge

Jusqu’au 16 octobre prochain, une campagne de communication invite les Belges à se montrer ‘infidèles à leurs habitudes de consommation’ afin de tester et découvrir des modes de consommations plus éthiques, durables et humains. Coopératives, boutiques de seconde main… En Wallonie et à Bruxelles, plus 800 acteurs de l’économie sociale se mobilisent ces 3 prochaines semaines pour séduire de nouveaux clients.