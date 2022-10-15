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Проживання в Бельгії: все, що вам потрібно знати | Se loger en Belgique - tous nos articles

il y a 14 minutesTemps de lecture2 min
Par Charlotte Legrand

Знайти житло в Бельгії: це далеко не просто! З березня ми вже написали багато статей, щоб допомогти вам зрозуміти речі, формальності, які потрібно виконати, перешкоди, з якими ви можете зіткнутися, і навіть... шахрайства, яких слід уникати! Ось список посилань, які можуть бути корисними для вас і ваших близьких.

Правила оренди в Бельгії - rtbf.be

А якщо ви переїдете в іншу комуну? - rtbf.be

Шукаєте житло, але все здається дуже дорогим? - rtbf.be

Пошук житла в Бельгії - rtbf.be

Кілька застережень

Не беріть в оренду аби що | Ne louez pas n'importe quoi! - rtbf.be

Уникайте житлового шантажу! - rtbf.be

Структури, які можуть допомогти з житлом

Що таке агентство соціальної нерухомості? | Les agences immobilières sociales - rtbf.be

Центри соціального житла | Centres de logement social - rtbf.be

Житло в столиці

Центри соціального житла в Брюсселі | Des centres de logement social à Bruxelles - rtbf.be

Незабаром у Брюссельському регіоні з’являться 5 невеликих селищ екстреного прийому | 5 petits villages d'accueil d'urgence bientôt en Région bruxelloise - rtbf.be

Центр екстреної допомоги Ariane | Centre d'Accueil d'Urgence Ariane - rtbf.be

житло в брюсселі | Logement à Bruxelles - rtbf.be

В іншому місці Бельгії

Нове "село екстреної допомоги" для 600 біженців у Генті | Un nouveau "village d'urgence" pour 600 réfugiés à Gand - rtbf.be

Проживання у Фламандському Брабанті | Hébergement en Brabant Flamand - rtbf.be

Стежте уважно! Незабаром ми запропонуємо вам інші підсумкові статті, щоб полегшити ваше дослідження тут, у Бельгії.

Se loger en Belgique : tous nos articles pour vous aider

 

Trouver un toit: pas simple, en Belgique! Depuis le mois de mars, nous avons déjà écrit beaucoup d'articles, pour vous aider à y voir clair, dans les formalités à accomplir, dans les obstacles que vous pouvez rencontrer, et même...des arnaques à éviter!

Voici une liste de liens qui pourraient se révéler utiles, pour vous et vos proches.

 

Правила оренди в Бельгії - rtbf.be

А якщо ви переїдете в іншу комуну? - rtbf.be

Шукаєте житло, але все здається дуже дорогим? - rtbf.be

Пошук житла в Бельгії - rtbf.be

 

Quelques mises en garde

Не беріть в оренду аби що | Ne louez pas n'importe quoi! - rtbf.be

Уникайте житлового шантажу! - rtbf.be

 

Des structures qui peuvent aider à se loger

Що таке агентство соціальної нерухомості? | Les agences immobilières sociales - rtbf.be

Центри соціального житла | Centres de logement social - rtbf.be

 

Le logement dans la capitale

Центри соціального житла в Брюсселі | Des centres de logement social à Bruxelles - rtbf.be

Незабаром у Брюссельському регіоні з’являться 5 невеликих селищ екстреного прийому | 5 petits villages d'accueil d'urgence bientôt en Région bruxelloise - rtbf.be

Центр екстреної допомоги Ariane | Centre d'Accueil d'Urgence Ariane - rtbf.be

житло в брюсселі | Logement à Bruxelles - rtbf.be

 

Ailleurs en Belgique

Нове "село екстреної допомоги" для 600 біженців у Генті | Un nouveau "village d'urgence" pour 600 réfugiés à Gand - rtbf.be

Проживання у Фламандському Брабанті | Hébergement en Brabant Flamand - rtbf.be

 

Restez attentifs! Nous vous proposerons bientôt d'autres articles de synthèse, pour faciliter vos recherches et votre intégration ici en Belgique.

 

 

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