Проживання в Бельгії: все, що вам потрібно знати | Se loger en Belgique - tous nos articles

Знайти житло в Бельгії: це далеко не просто! З березня ми вже написали багато статей, щоб допомогти вам зрозуміти речі, формальності, які потрібно виконати, перешкоди, з якими ви можете зіткнутися, і навіть... шахрайства, яких слід уникати! Ось список посилань, які можуть бути корисними для вас і ваших близьких.
Правила оренди в Бельгії - rtbf.be
А якщо ви переїдете в іншу комуну? - rtbf.be
Шукаєте житло, але все здається дуже дорогим? - rtbf.be
Пошук житла в Бельгії - rtbf.be
Кілька застережень
Не беріть в оренду аби що | Ne louez pas n'importe quoi! - rtbf.be
Уникайте житлового шантажу! - rtbf.be
Структури, які можуть допомогти з житлом
Що таке агентство соціальної нерухомості? | Les agences immobilières sociales - rtbf.be
Центри соціального житла | Centres de logement social - rtbf.be
Житло в столиці
Центри соціального житла в Брюсселі | Des centres de logement social à Bruxelles - rtbf.be
Незабаром у Брюссельському регіоні з’являться 5 невеликих селищ екстреного прийому | 5 petits villages d'accueil d'urgence bientôt en Région bruxelloise - rtbf.be
Центр екстреної допомоги Ariane | Centre d'Accueil d'Urgence Ariane - rtbf.be
житло в брюсселі | Logement à Bruxelles - rtbf.be
В іншому місці Бельгії
Нове "село екстреної допомоги" для 600 біженців у Генті | Un nouveau "village d'urgence" pour 600 réfugiés à Gand - rtbf.be
Проживання у Фламандському Брабанті | Hébergement en Brabant Flamand - rtbf.be
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